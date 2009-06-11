Срок: 16 июня. В работе рассматривать 16й вариант задания. Условия выполнения работы: - или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, ...
Доработка диплома по строительству
Требуется автор для доработки диплома по строительству в короткие сроки.
Надо доделать диплом. или сделать совершенно новый если так будет быстрее!!!
на чертежах и в записке название " сервис-центр" но надо просто переименовать в "торговый комплекс"
Третий пункт в организационно-технологической части сделать по инверсионной крыши!(желательно)
Сделать расчет по монолитного перекрытия и колоный.
Расчитать крепление вертикальной стены глубиной 6.80
Рассчитать защитное заземление трансформаторов, земных вибраторов. Если мощность сети 95кВт*А
остальное по плану!!!
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