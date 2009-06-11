Доработка диплома по строительству

Требуется автор для доработки диплома по строительству в короткие сроки.

Надо доделать диплом. или сделать совершенно новый если так будет быстрее!!!

на чертежах и в записке название " сервис-центр" но надо просто переименовать в "торговый комплекс"

Третий пункт в организационно-технологической части сделать по инверсионной крыши!(желательно)

Сделать расчет по монолитного перекрытия и колоный.

Расчитать крепление вертикальной стены глубиной 6.80

Рассчитать защитное заземление трансформаторов, земных вибраторов. Если мощность сети 95кВт*А

остальное по плану!!!