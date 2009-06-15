Курсовая по прикладной математике

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Завершен1 заявка180 просмотров

Срок: 16 июня.

В работе рассматривать 16й вариант задания.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

(А865)

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

krioz
Ирина 
70 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
4 дня
Работа выполнена отлично. Срок соблюдён (даже раньше). Спасибо.

Заявки фрилансеров

krioz
Ирина 
70 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад