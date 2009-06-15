Курсовая по прикладной математике

Срок: 16 июня.

В работе рассматривать 16й вариант задания.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

(А865)