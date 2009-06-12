Рецензия на статью о ЦБ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки292 просмотра

Требуется написание рецензии на статью о деятельности ЦБ (не важно, написана ли она сотрудником ЦБ или любым научным деятелем). Объём - 12 страниц А4. Предмет: "Организация деятельности центрального банка". Срок - до завтра, желательно, к утру.

Написание статей
16 лет назад
Stability
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров