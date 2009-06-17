Радиотехника. Диплом. Срочно.

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Жду Ваших предложений по стоимости.

Необходима ГРАМОТНАЯ дипломная работа в короткие сроки.

Есть утвержденный план. Возможно, будет и методичка.

Вид работы: Дипломный проект

Объём: 80

Тема работы: Разработка комплекса лабораторных работ по учебному курсу «Оптические устройства в радиотехнике» в программных комплексах OSLO и OPAL

Срок выполнения: 17/06/2009

[email protected]

ICQ 292669542

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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