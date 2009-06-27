Для пояснительной записки нужно написать такие пункты: 3.Разработка программного обеспечения 3.1 Выбор технологии проектирования 3.2 Организация входных и выходных данных 3.3 Стурктура программы 3.4 Описание функций программы ...
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