Котельная с пароводогрейными котлами

$250
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Тема: Котельная с пароводогрейными котлами КВП – 180 150

Предмет: промышленная теплоэнергетика

Тип работы: Диплом

Объём работы: 100

аська 432545733

Комментарии: Топливо – природный газ(любой газопровод). Исключить

> > дробеочистку. Пар насыщенный. Отопление и вентиляция:360Гкал час;

> > горячее водоснабжение:54Гкал час. В котельной 3 котла. Основные пункты:

> >

> > 1.Введение.

> >

> > 2.Разработка и расчет принципиальной схемы котельной.

> >

> > 3.Тепловой расчет котельного агрегата.

> >

> > 4.Спец.часть. Утилизация теплоты уходящих газов.

> >

> > 5.Расчет горелочного устройства. Компановка котельной.

> >

> > 6.Безопасность и экологичность проектных решений.

> >

> > 7.Организационно-экономическая часть.

> >

> > 8.Расчет технико-экономических показателей.

> >

> > Перечень графического материала.

> >

> > Формат А1.

> >

> > Принципиальная тепловая схема котельной – 1 лист.

> >

> > Компановка котельной – 2 листа.

> >

> > Чертеж котла – 2 листа.

> >

> > Чертеж контактного экономайзера – 2 листа.

> >

> > Чертеж газомазутной горелки – 1 лист.

> >

> > Таблица технико-экономических показателей (ТЭП) – 1 лист.

16 лет назад
soroka0000
Крук Влад 
71 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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