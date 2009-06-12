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Котельная с пароводогрейными котлами
Тема: Котельная с пароводогрейными котлами КВП – 180 150
Предмет: промышленная теплоэнергетика
Тип работы: Диплом
Объём работы: 100
аська 432545733
Комментарии: Топливо – природный газ(любой газопровод). Исключить
> > дробеочистку. Пар насыщенный. Отопление и вентиляция:360Гкал час;
> > горячее водоснабжение:54Гкал час. В котельной 3 котла. Основные пункты:
> >
> > 1.Введение.
> >
> > 2.Разработка и расчет принципиальной схемы котельной.
> >
> > 3.Тепловой расчет котельного агрегата.
> >
> > 4.Спец.часть. Утилизация теплоты уходящих газов.
> >
> > 5.Расчет горелочного устройства. Компановка котельной.
> >
> > 6.Безопасность и экологичность проектных решений.
> >
> > 7.Организационно-экономическая часть.
> >
> > 8.Расчет технико-экономических показателей.
> >
> > Перечень графического материала.
> >
> > Формат А1.
> >
> > Принципиальная тепловая схема котельной – 1 лист.
> >
> > Компановка котельной – 2 листа.
> >
> > Чертеж котла – 2 листа.
> >
> > Чертеж контактного экономайзера – 2 листа.
> >
> > Чертеж газомазутной горелки – 1 лист.
> >
> > Таблица технико-экономических показателей (ТЭП) – 1 лист.
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