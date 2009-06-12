Курсовой, программа на С++ Builder 6,поясн.записка

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Для пояснительной записки нужно написать такие пункты:

3.Разработка программного обеспечения

3.1 Выбор технологии проектирования

3.2 Организация входных и выходных данных

3.3 Стурктура программы

3.4 Описание функций программы

Желательно на украинском, программа готова, остальная часть пояснительной записки на украинском.

16 лет назад
Pioner87
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17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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