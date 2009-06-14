Речь к диплому

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок387 просмотров

Есть диплом к нему нужна речь 4-5 листов+ к нему оформить раздаточный материал взять из диплома

срок 16 июня 10 мск

цена 300

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад