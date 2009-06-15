Курсач по ТРПП "Система кадрового учета в 1С"

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Необходимо написать курсовой проект по ТРПП: Система кадрового учета в 1С

Требуется:

- конфигурация + заполнение минимальным набором тестовых данных

- пояснительная записка

- ТЗ (как приложение к пояснительной записке)

- какая-либо основная схема, диаграмма, алгоритм из пояснительной записки на формате А3

Т.к. это курсач, достаточно реализовать элементарные вещи из предметной области

16 лет назад
t-transfert
Vitaliy 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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