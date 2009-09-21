Курсовой проект?

Заказал у Анны выполнение Курсового проекта. Анна работу выполнила четко в срок, учитывая все просьбы и требования. Цена за выполнение меня в полне устроила. Рекомендую как качественного исполнителя. Сам буду теперь стараться обращаться к ней. Анна большое Вам спасибо!