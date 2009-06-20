Курсовая по мнформатике (Си++)

Есть методические требования. Срок до 18.06.09 Оплата по факту.

Проверка и соответствие метод. требованиям обязательны. Срок маленький, пожалуйста, реально оценивайте свои силы и возможности

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Всего пять задач (8 вариант) и пояснительная записка, согласно методички