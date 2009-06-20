Курсовая по мнформатике (Си++)

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Завершен7 заявок290 просмотров

Есть методические требования. Срок до 18.06.09 Оплата по факту.

Проверка и соответствие метод. требованиям обязательны. Срок маленький, пожалуйста, реально оценивайте свои силы и возможности

От Вас стоимость

Всего пять задач (8 вариант) и пояснительная записка, согласно методички

16 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GeddaGabler
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Задание выполнено в оговоренный срок с должным качеством, исполнитель всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Осталась очень довольна сотрудничеством. Корректный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик.

Заявки фрилансеров

GeddaGabler
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад