Доделать курсовой по ДВС

Добрый день!

Необходимо доделать курсовой по теме двигатели внутреннего сгорания. Срок - до конца недели.

Выполнена часть расчетов, по остальным есть только формулы. Также необходимо сделать чертежи к данной работе. Образцы чертежей вышлю на почту после обсуждения деталей. Жду предложений по цене