Доделать курсовой по ДВС

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Завершен4 заявки271 просмотр

Добрый день!

Необходимо доделать курсовой по теме двигатели внутреннего сгорания. Срок - до конца недели.

Выполнена часть расчетов, по остальным есть только формулы. Также необходимо сделать чертежи к данной работе. Образцы чертежей вышлю на почту после обсуждения деталей. Жду предложений по цене

16 лет назад
diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов

Выбранные исполнители

arkanvarov
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$57
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
Тяжелый проект с трудным заказчиком... Но выполнен) Благодарю за оперативное и качественное выполнение работы. Была рада сотрудничеству
Очень приятно было вместе работать. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Надеюсь в дальнейшем будем продолжать сотрудничество.
magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
4 дня
Качественно и недорого выполнила задание, все сделано очень грамотно, без исправлений. С удовольствием сотрудничала с данным фрилансером, очень благодарна за работу
Работа оплачена. Спасибо са сотрудничество

Заявки фрилансеров

arkanvarov
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад