GeddaGabler

НИЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ. ВЗЯЛА АВАНС И ПРОПАЛА. Взялась за разработку, аванс и пропала, начала что-то делать, но не сделала и половины, растянула требуемые сроки втрое, сейчас уже проект отменен клиентом. Ольга, выйдете на связь, верните аванс.