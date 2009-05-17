GeddaGabler

Разработка системных и прикладных программ, баз данных любого уровня сложности.
Гарантирую подробно откомментированный код.
Опыт работы - 5 лет.
Базовые средства разработки - С++,С#, Delphi.
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
14 лет назад
НИЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ. ВЗЯЛА АВАНС И ПРОПАЛА. Взялась за разработку, аванс и пропала, начала что-то делать, но не сделала и половины, растянула требуемые сроки втрое, сейчас уже проект отменен клиентом. Ольга, выйдете на связь, верните аванс.
$20
10 баллов
14 лет назад
Удачно справилась с двумя небольшими проектами по графике. Ответственна, приятна в общении.
Ответный отзыв
Осталась очень довольна сотрудничеством. Корректный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик.
$60
10 баллов
15 лет назад
Задание выполнено в оговоренный срок с должным качеством, исполнитель всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Осталась очень довольна сотрудничеством. Корректный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик.
$20
1 балл
15 лет назад
Не справилась, но предупредила об этом и денег не взяла
$30
10 баллов
15 лет назад
Точно и в срок выполнила работу. Молодец. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик. Рекомендую.