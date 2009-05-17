GeddaGabler

Ольга Котова GeddaGabler

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Разработка системных и прикладных программ, баз данных любого уровня сложности.

Гарантирую подробно откомментированный код.

Опыт работы - 5 лет.

Базовые средства разработки - С++,С#, Delphi.

Delphi
Отзывы заказчиков
v8h2bd
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
С++ дополнить существующую программу
НИЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ. ВЗЯЛА АВАНС И ПРОПАЛА. Взялась за разработку, аванс и пропала, начала что-то делать, но не сделала и половины, растянула требуемые сроки втрое, сейчас уже проект отменен клиентом. Ольга, выйдете на связь, верните аванс.
koshyl
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Программа для анализа BMP файлов
Удачно справилась с двумя небольшими проектами по графике. Ответственна, приятна в общении.
Осталась очень довольна сотрудничеством. Корректный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик.
Ответный отзыв
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Курсовая по мнформатике (Си++)
Задание выполнено в оговоренный срок с должным качеством, исполнитель всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Осталась очень довольна сотрудничеством. Корректный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик.
Ответный отзыв
oikuznetsov
Олег 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
1 балл
15 лет назад
Borland Delphi 7 в Borland С++ Builder 6
Не справилась, но предупредила об этом и денег не взяла
sirop
Иван 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Две учебные программы на Delphi 7
Точно и в срок выполнила работу. Молодец. Рекомендую.
Приятный в общении и аккуратный в денежных вопросах заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв