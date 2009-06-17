Мне необходима работа (Курсовой проект) по технологии машиностроения! Тема: «Спроектировать технологический процесс механической обработки (гладкого вала, двух, трех ступенчатого вала и т. д.)». Чертежи, таблицы, расчеты, пояснительная записка. Всего на 30-50 страниц. ...
Написать параграф для курсовой работы.
Задача: Написать 15 страниц текста (шрифт 14, интервал полуторный, ~20 тысяч знаков) по тематике Продвижение СМИ методом Social Media Optimization. Нужна практическая часть. Интересует - технология продвижения сми в социальных сетях и сообществах. Лексика соответствующая курсовой работе и ссылки на источники обязательны. Рерайт журнальных материалов и статей - допустим.
В дополнение к этому нужно подобрать 4-5 примеров успешного продвижения. (особо интересует пример жж сообщества advertka, с кратким анализом того что делалось)
Решение по исполнителю будет сегодня в 13-00.
срок сдачи сегодня же в 23-00. О цене вопроса договоримся. Предложения по ценам в личку с контактами. Расчет яндекс деньгами.
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