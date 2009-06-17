Написать параграф для курсовой работы.

Задача: Написать 15 страниц текста (шрифт 14, интервал полуторный, ~20 тысяч знаков) по тематике Продвижение СМИ методом Social Media Optimization. Нужна практическая часть. Интересует - технология продвижения сми в социальных сетях и сообществах. Лексика соответствующая курсовой работе и ссылки на источники обязательны. Рерайт журнальных материалов и статей - допустим.

В дополнение к этому нужно подобрать 4-5 примеров успешного продвижения. (особо интересует пример жж сообщества advertka, с кратким анализом того что делалось)

Решение по исполнителю будет сегодня в 13-00.

срок сдачи сегодня же в 23-00. О цене вопроса договоримся. Предложения по ценам в личку с контактами. Расчет яндекс деньгами.