Необходимо выполнить несколько курсовых проектов (от 4-ех до 6-ти).

Предмет: Цифровая электроника.

Тема: Сумматор.

Объем: 15-20 листов содержательно- расчетной части (не включая лист "содержание", приложения, и т.п. пункты).

Задания-варианты на КП отправлю по Вашему запросу на Вашу электронную почту.

Общий срок: около месяца.

Стоимость: 35 WMZ (1000 руб.) за каждый проект.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБСУЖДАЕМЫ, этот пункт включает в себя: - формы получения Вами оплаты (частями или за все сразу полностью), - способы получения, и т.п. моменты.

P.s. пожалуйста, если Вы не планируете выполнять работу, если у Вас есть какие-то тайные страхи - не оставляйте здесь заявки. Хочется сотрудничать не только с компетентными, но и с адекватными людьми!!!