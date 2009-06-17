Личный проект для margarita_kostis

$10
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  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки165 просмотров

Необходимо выполнить реферат по теории управления.

16 лет назад
diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Была рада сторудничеству.
Как заказчик Алина показала себя с положительной стороны. Рекомендую всем с ней сотрудничать!

Заявки фрилансеров

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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