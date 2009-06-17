Мне необходима работа (Курсовой проект) по технологии машиностроения! Тема: «Спроектировать технологический процесс механической обработки (гладкого вала, двух, трех ступенчатого вала и т. д.)». Чертежи, таблицы, расчеты, пояснительная записка. Всего на 30-50 страниц. ...
Механика, курсовая
Необходимо выполнить курсовую работу по механике
Вариант сообщу исполнителю
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Срок - 20 июня
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