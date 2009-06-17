1. Часть.

Необходимо произвести расчет показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия серийного типа производства, изготавливающего сложную продукцию (средние детали) на III квартал текущего года на основании исходных данных.

2. часть

Произвести анализ влияния на показатели цеха и эффективность его работы использования дополнительных мероприятий, позволяющих снизить затраты в целом по смете цеховых расходов на 20 %.

Бюджет небольшой, сроки до завтра 9.00