Произвести расчет показателей работы

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки190 просмотров

1. Часть.

Необходимо произвести расчет показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия серийного типа производства, изготавливающего сложную продукцию (средние детали) на III квартал текущего года на основании исходных данных.

2. часть

Произвести анализ влияния на показатели цеха и эффективность его работы использования дополнительных мероприятий, позволяющих снизить затраты в целом по смете цеховых расходов на 20 %.

Бюджет небольшой, сроки до завтра 9.00

16 лет назад
pisaka
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад