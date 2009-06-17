Реферат по математике

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется выполнение реферата по математике, который состоит из выполнения нескольких(6) задач на логику. Задание небольшое, поэтому бюджет также небольшой.

Сроки выполнения: 18.06.(вечер).

Цена вопроса: 300р.

В личку не писать! Все заявки оставляйте здесь!