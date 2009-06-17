Доработать курсовую по "Экономике организации"

$5
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки134 просмотра

Требуется доработать курсовую по экономике организации, для профессионала очень простая работа, все данные даны, все сделано, требуется только привести некоторые расчеты.

ICQ 375-934-987

16 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$5
1 день
Приятно иметь дело с человеком, обязательный, исполнительный, рекомендую с лучшей стороны!
Отличный заказчик, все очень оперативно

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад