Наполнение блогов,форумов

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На постоянной основе ищем постеров. 5 центов за комментарий. На английском языке стоимость больше. Тестовое задание - 10 комментариев - не оплачиваются. Даются ОДНОМУ из исполнителей. Это не конкурс. Ищутся участники имеющие подобный опыт.

15 лет назад
test090
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов