Поправить плагин на WordPresse

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Поправить плагин на WordPresse

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WordPress
15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
scrupuleux
Александр 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Большой респект Александру!!! Ответственный, все сделал в срок. А главное точно и качественно выполнил все пожелания!!! Впредь буду работать только с ним. И всем советую. Спасибо большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать с Антоном. Грамотно поставил задачу, всё время был на связи. С оплатой также никаких проблем. Рекомендую!