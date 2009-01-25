Вбить инфу из прайса в csv файл для шоп-скрипта

Есть прайс в екселе.

Требуется:

1.Разнести товары по их категориям (лазер к лазеру, лампу к лампам) если нет категории, прописать и поместить товар туда.

2.Разнести к каждому товару его доп.характеристики из его описания в прайсе. Каждому типу товаров соответствуют свои доп.характеристики (главное не перепутать)

3.Обработать приложенную картинку к товару в прайсе (сделать размер 142х142 пикселя) и вписать в поле фотография - название фотографии к товару

4.Внутренний код (артикул) товаров начать с 10000 (чтобы не повторилась с уже имеющимися в магазине) или с префиксом НЧ/номер по порядку начиная с 1

цена за один товар 0.50 UAH

(возможна оплата в несколько ступеней, т.е. обработали лист-прислали-я оплатил-следующий лист) - всего в прайсе 6 листов

выберу человека с минимальной ценой исполнения и опытом наполнения базы под ШС, желательно не более 1-2 недели по срокам

(работа несложная но требующая внимательности ! )

файл с прайсом (около 3 Мб) http://rapidshare.com/files/190160280/price.rar

(залитое черным цветом и лампочки из прайса вбивать не нужно)

если уж беретеь за работу - не пропадайте ))

файл в который нужно вбить этот прайс выкладываю тут