Вбить инфу из прайса в csv файл для шоп-скрипта

Для сайта-каталога саун нужно следующее: 1. для каждой сауны написать анонс и описание - 250 и 700 знаков соответственно 2. для каждой сауны написать 2-3 коротких отзыва на позитиве. Но чтобы не вызывало подозрения, что это не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прайс в екселе.
Требуется:
1.Разнести товары по их категориям (лазер к лазеру, лампу к лампам) если нет категории, прописать и поместить товар туда.
2.Разнести к каждому товару его доп.характеристики из его описания в прайсе. Каждому типу товаров соответствуют свои доп.характеристики (главное не перепутать)
3.Обработать приложенную картинку к товару в прайсе (сделать размер 142х142 пикселя) и вписать в поле фотография - название фотографии к товару
4.Внутренний код (артикул) товаров начать с 10000 (чтобы не повторилась с уже имеющимися в магазине) или с префиксом НЧ/номер по порядку начиная с 1
цена за один товар 0.50 UAH
(возможна оплата в несколько ступеней, т.е. обработали лист-прислали-я оплатил-следующий лист) - всего в прайсе 6 листов
выберу человека с минимальной ценой исполнения и опытом наполнения базы под ШС, желательно не более 1-2 недели по срокам
(работа несложная но требующая внимательности ! )
файл с прайсом (около 3 Мб) http://rapidshare.com/files/190160280/price.rar
(залитое черным цветом и лампочки из прайса вбивать не нужно)
если уж беретеь за работу - не пропадайте ))
файл в который нужно вбить этот прайс выкладываю тут
- Похожие заказы
- $80Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть 20 сайтов различных тематик. Требуется наполнить их тематическим контентом по ~500 страниц на каждый сайт. Без картинок. Контент - Копипаст Готов платить 5 центов за новость.Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Есть форум,"все для веб-мастера".. Надо заполнить его постами.То есть там ссылки на шаблоны для различных цмс..и т.д. Этой информации полно на вазерах - можно капировать. Говорите свои цены,приветствуется самая маленькая цена. Говорите цену за 1 пост.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо вбить около 450 товаров в интернет-магазин посуды. Функции: 1. Визуально сравнить (найти) фотку на существующем сайте с такой же новой фоткой для того, чтоб понять каково название сервиза 2. Ввести название, цену и прочие детали 3. Выбрать фото ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо напонить базу интернет магазина (3000 позиций). Информацтия о товаре с сайтов схожей тематики + небольшие изменения. От вас: ответственность, грамотный русский язык, графич. программы на хорошем пользовательском уровне, усидчивость и оперативность. PS: Если вы "сильно ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется зарегистрироваться на форумах клубов пользователей японских авто, оставить там несколько сообщений и разрекламировать там определенный товар...(форумов не более 20). Реклама идет как сообщение + ссылка если будет возможность. Хочется услышать цену за работу.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
В общем задача, есть десяток сайтов с нужной мне инфорамцией... на каких-то две строчки, а каких-то двести страниц... Надо перенести эту информацию в мою Вики с форматированием по образцу. Бюджет четко не сформирован, потому отдам ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Задачи: обработка бызы даных товаров интернет магазина. Зобавление изображений, описаний, параметров. оплата здельная. до 0,50 гривень (UAH) за одну позициюНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть следующая работа: 1. модерирование заливаемых на сайт работ - от частушек и анекдотов до рефератов и дипломов. 2. добавление статей на сайты. работа скорее постоянная - но в режиме - понемножку каждый день....)) ТРЕБОВАНИЕ: 1. ТОЛЬКО КИЕВЛЯНИН ИЛИ КИЕВЛЯНКА!!!! 2. ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад