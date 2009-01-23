Наполнение форумов

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок233 просмотра
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Требуется зарегистрироваться на форумах клубов пользователей японских авто, оставить там несколько сообщений и разрекламировать там определенный товар...(форумов не более 20). Реклама идет как сообщение + ссылка если будет возможность.

Хочется услышать цену за работу.

15 лет назад
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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