Обработка базы даных товаров интернет-магазина

Есть следующая работа: 1. модерирование заливаемых на сайт работ - от частушек и анекдотов до рефератов и дипломов. 2. добавление статей на сайты. работа скорее постоянная - но в режиме - понемножку каждый день....)) ТРЕБОВАНИЕ: 1. ТОЛЬКО КИЕВЛЯНИН ИЛИ КИЕВЛЯНКА!!!! 2. ...