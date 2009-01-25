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Для архива программного обеспечения требуется составить список операционных систем, которые актуальны на сегодняшний день.
Этот список используется при добавлении программы - указываются поддерживаемые ОС.
Есть старый список:
All Windows
DOS DOS
Linux/Unix
Palm OS
Pocket PC
Symbian
Windows 2000/XP
Windows 95/98
Windows 95/98/2000/ME
Windows 95/98/2000/NT
Windows 95/98/ME
Windows 95/98/NT
Windows 98/2000/ME
Windows 98/2000/ME/NT
Windows 98/2000/NT
Windows CE
Windows ME
Windows Mobile
Windows NT
Windows XP/Vista
Windows/DOS
Другая
Мультиплатформная
Сотовый телефон
Но я не специалист ОС, например, я не знаю, используется ли сейчас Windows ME?
А также я не знаю, если программа работает в Wundows Mobile, то она будет работать и в других версиях Windows?
А также, мне кажется, в моем списке указаны не все современные ОС.
Формат списка нужен с указанием замены (какую строку на что заменить), пример:
All Windows
Windows 95/98/2000/NT - Windows 98/2000/NT/ME
Windows 95/98/2000/ME - Windows 98/2000/NT/ME
Windows 95/98/NT - Windows 98//NT/ME
И т.п. чтобы я корректно заменил ОС у уже добавленных программ.
А в конце - новые ОС, которых не было в списке.
Кстати, список организован на сайте в виде выпадающего списка, т.е. можно выбрать только одну строку, а не в виде галочек-чекбоксов.
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