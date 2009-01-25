Составить список операционных систем

$2
Наполнение сайтовЗавершен9 заявок294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для архива программного обеспечения требуется составить список операционных систем, которые актуальны на сегодняшний день.

Этот список используется при добавлении программы - указываются поддерживаемые ОС.

Есть старый список:

All Windows

DOS DOS

Linux/Unix

Palm OS

Pocket PC

Symbian

Windows 2000/XP

Windows 95/98

Windows 95/98/2000/ME

Windows 95/98/2000/NT

Windows 95/98/ME

Windows 95/98/NT

Windows 98/2000/ME

Windows 98/2000/ME/NT

Windows 98/2000/NT

Windows CE

Windows ME

Windows Mobile

Windows NT

Windows XP/Vista

Windows/DOS

Другая

Мультиплатформная

Сотовый телефон

Но я не специалист ОС, например, я не знаю, используется ли сейчас Windows ME?

А также я не знаю, если программа работает в Wundows Mobile, то она будет работать и в других версиях Windows?

А также, мне кажется, в моем списке указаны не все современные ОС.

Формат списка нужен с указанием замены (какую строку на что заменить), пример:

All Windows

Windows 95/98/2000/NT - Windows 98/2000/NT/ME

Windows 95/98/2000/ME - Windows 98/2000/NT/ME

Windows 95/98/NT - Windows 98//NT/ME

И т.п. чтобы я корректно заменил ОС у уже добавленных программ.

А в конце - новые ОС, которых не было в списке.

Кстати, список организован на сайте в виде выпадающего списка, т.е. можно выбрать только одну строку, а не в виде галочек-чекбоксов.

15 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Замечательно справился с задачей. После моих замечаний терпеливо перестроил список так, как мне требовалось.
Все замечательно.
  • Похожие заказы

  • Логотипы автомобильных марок

    Доброго времени суток! Необходимо найти логотпы следующих марок автомобилей: Buick,Bentley, BYD, Chery, FAW Geely, Great, Wall, Hummer, IKCO, Infiniti, Isuzu, Jaguar, JeepKia, Lancia, Land, Rover,Lexus, Lincoln ,Maybach, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    $20

    Здравствуйте! Нужен рерайт на тему автокраны. 10 статей по 2к. от меня 14 ключевиков от вас уникальный текст по ним. за всё 20$.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнение сайта

    Есть сайт работающий на Joomla с каталогом товаров. Надо перекинуть информационные статьи из других сайтов на этот. При переносе необходимо некоторое изменение стиля, согласно стилю нашего сайта. Тематика статей - технические характеристики и описание оборудования. Объем статей - ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить сайт тур.агентсва

    $50

    Наполнить сайт 8skakuniv.ru. Есть инфа в ворде, кое-что копипастом с других сайтов(около 30 статей про страны). Наоплнение: каталог стран (порядка 80 стран с фото), и 10 статичных разделов по страницам. CMS Wordpres. Срок 1-2 дня. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Ведение блога

    Необходимо вести блог, созданный wordpress. Количество/частота постов - 1 пост в день. Тематика: Операционные системы. Напишите, пожалуйста, во сколько вы оцениваете такую работу.

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 800 категорий

    Est avtoperevod Promta imen 800 kategorij s nemeckogo na russkij. Nado projtis po tekstu i popravit + gde perevod ne bil vipolnen najti pravilnoe znachenie. Dlja tex u kogo est vremja i LINGVO .Pishite ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-магазинов авто-мото тематики

    Наполнение интернет-магазинов на авто-мото тематику. Сайты на Вордпрессе необходимо создать 3 поста, про один и тот же товар. Допустим мотоцикл определенной модели. В каждом посте обязательна картинка хорошего качества без копирайтов и надписей. Один из постов должен содержать ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад