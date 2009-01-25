Для архива программного обеспечения требуется составить список операционных систем, которые актуальны на сегодняшний день.

Этот список используется при добавлении программы - указываются поддерживаемые ОС.

Есть старый список:

All Windows

DOS DOS

Linux/Unix

Palm OS

Pocket PC

Symbian

Windows 2000/XP

Windows 95/98

Windows 95/98/2000/ME

Windows 95/98/2000/NT

Windows 95/98/ME

Windows 95/98/NT

Windows 98/2000/ME

Windows 98/2000/ME/NT

Windows 98/2000/NT

Windows CE

Windows ME

Windows Mobile

Windows NT

Windows XP/Vista

Windows/DOS

Другая

Мультиплатформная

Сотовый телефон

Но я не специалист ОС, например, я не знаю, используется ли сейчас Windows ME?

А также я не знаю, если программа работает в Wundows Mobile, то она будет работать и в других версиях Windows?

А также, мне кажется, в моем списке указаны не все современные ОС.

Формат списка нужен с указанием замены (какую строку на что заменить), пример:

All Windows

Windows 95/98/2000/NT - Windows 98/2000/NT/ME

Windows 95/98/2000/ME - Windows 98/2000/NT/ME

Windows 95/98/NT - Windows 98//NT/ME

И т.п. чтобы я корректно заменил ОС у уже добавленных программ.

А в конце - новые ОС, которых не было в списке.

Кстати, список организован на сайте в виде выпадающего списка, т.е. можно выбрать только одну строку, а не в виде галочек-чекбоксов.