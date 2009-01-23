Нужно добавить фирмы в каталог

Наполнение интернет-магазинов на авто-мото тематику. Сайты на Вордпрессе необходимо создать 3 поста, про один и тот же товар. Допустим мотоцикл определенной модели. В каждом посте обязательна картинка хорошего качества без копирайтов и надписей. Один из постов должен содержать ...