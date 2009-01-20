Наполнение интернет-магазинов авто-мото тематики

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Наполнение интернет-магазинов на авто-мото тематику.

Сайты на Вордпрессе необходимо создать 3 поста, про один и тот же товар. Допустим мотоцикл определенной модели.

В каждом посте обязательна картинка хорошего качества без копирайтов и надписей.

Один из постов должен содержать тех. характеристики в виде таблицы.

Остальные два поста должны быть написаны (никого копипаста, максимум рерайт) о товаре,

кому он подходит, как его использовать, его отличие от аналогов.....

Обязательное условие это уникальность каждого описания.

Необходимо уметь пользоваться ВП, тексты и картинки будут заноситься через админку.

Редактирование текстов тоже в админке.

Работа для тех кто разбирается в авто-мото технике, и сможет её грамотно описать, чтоб возникло желание купить,

у человека читающего. И не возникло вопросов о характеристиках и способах использования.

Т.е максимально полные и уникальные описания каждого товара.

Требования к 2 текстам которые без таблицы - не менее 1500 знаков без пробелов каждый.

выделение абзацев и ключевых слов, определенная плотность слов.

Тот что с таблицей характеристик и тех. описанием по разному.

К каждому тексту должна быть найдена картинка в хорошем ракурсе и качестве.

Все тексты будут проверяться на уникальность,читаемость и ошибки,

если есть желание и уверенность в своих силах, оставляйте заявки.

Сайтов много, но сначала буду давать по одному чтоб отточить качество.

Цена за один готовый сайт 3 у.е. (1 пост=1у.е) варианты дороже не рассматриваются (кризис).

В день Вы должны делать как минимум 2-3 сайта.

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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