Наполнение интернет-магазинов авто-мото тематики

Добрый день коллеги. Необходимы услуги постинга на форумах, точнее на 3 форума курортной тематики! Интересуют постеры, кто знает Черноморское побережье. Цель: оживить после зимней "спячки" 3 курортных форума. Пишите сюда Ваши условия, прошу заранее прощение у тех, кому не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение интернет-магазинов на авто-мото тематику.
Сайты на Вордпрессе необходимо создать 3 поста, про один и тот же товар. Допустим мотоцикл определенной модели.
В каждом посте обязательна картинка хорошего качества без копирайтов и надписей.
Один из постов должен содержать тех. характеристики в виде таблицы.
Остальные два поста должны быть написаны (никого копипаста, максимум рерайт) о товаре,
кому он подходит, как его использовать, его отличие от аналогов.....
Обязательное условие это уникальность каждого описания.
Необходимо уметь пользоваться ВП, тексты и картинки будут заноситься через админку.
Редактирование текстов тоже в админке.
Работа для тех кто разбирается в авто-мото технике, и сможет её грамотно описать, чтоб возникло желание купить,
у человека читающего. И не возникло вопросов о характеристиках и способах использования.
Т.е максимально полные и уникальные описания каждого товара.
Требования к 2 текстам которые без таблицы - не менее 1500 знаков без пробелов каждый.
выделение абзацев и ключевых слов, определенная плотность слов.
Тот что с таблицей характеристик и тех. описанием по разному.
К каждому тексту должна быть найдена картинка в хорошем ракурсе и качестве.
Все тексты будут проверяться на уникальность,читаемость и ошибки,
если есть желание и уверенность в своих силах, оставляйте заявки.
Сайтов много, но сначала буду давать по одному чтоб отточить качество.
Цена за один готовый сайт 3 у.е. (1 пост=1у.е) варианты дороже не рассматриваются (кризис).
В день Вы должны делать как минимум 2-3 сайта.
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