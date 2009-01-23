Ведение блога

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок399 просмотров
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Необходимо вести блог, созданный wordpress. Количество/частота постов - 1 пост в день. Тематика: Операционные системы.

Напишите, пожалуйста, во сколько вы оцениваете такую работу.

15 лет назад
Svictor
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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