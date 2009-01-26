Логотипы автомобильных марок

Доброго времени суток! Необходимо найти логотпы следующих марок автомобилей:

Buick,Bentley, BYD, Chery, FAW Geely, Great, Wall, Hummer, IKCO, Infiniti, Isuzu, Jaguar, JeepKia, Lancia, Land, Rover,Lexus, Lincoln ,Maybach, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Saturn, Seat, Skoda, Smart, Ssang Yong, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ВАЗ, ИЖ, Москвич, УАЗ, Rolls-Royce.

Разрешение логотипов должно быть: от 300x300px;

формат: png, gif, jpeg;

Логотипы должны быть без внешних подписей;

Мне нужны логотипы всех упомянутых марок, или хотя бы их большей части ;

Пишите цену и сроки в предложении, в icq не писать.