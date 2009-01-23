Наполнение контентом варез сайта

Есть сайт работающий на Joomla с каталогом товаров. Надо перекинуть информационные статьи из других сайтов на этот. При переносе необходимо некоторое изменение стиля, согласно стилю нашего сайта. Тематика статей - технические характеристики и описание оборудования. Объем статей - ...