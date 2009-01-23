Наполнение контентом варез сайта

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок284 просмотра
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Требуется наполнять новостями (фильмы, мызыка, игры и т.д.) варез сайт - обычный копипастинг.

Цена одной новости на данный момент 1 wmr минимум к выплате 10 wmr

icq 845-855

15 лет назад
Aniumwolf
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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