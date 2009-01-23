Наполнение форумов

Требуется отписать N-ное количество сообщений на различных форумах. Это будет часть рекламной кампании проводимой в данный момент. Собственно работа заключается в следующем:

1. Поиск в поисковике форумов. Поиск подразделов соответствующей тематики.

2. Регистрация на форуме.

3. Создание темы.

Начальная цена 1 руб. за сообщение. Но всегда можно договориться. Заинтересованных просьба стучать в аську: 235-706-176, либо писать на мыло [email protected].