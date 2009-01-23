Наполнение форумов

Требуется наполнять новостями (фильмы, мызыка, игры и т.д.) варез сайт - обычный копипастинг. Цена одной новости на данный момент 1 wmr минимум к выплате 10 wmr icq 845-855
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отписать N-ное количество сообщений на различных форумах. Это будет часть рекламной кампании проводимой в данный момент. Собственно работа заключается в следующем:
1. Поиск в поисковике форумов. Поиск подразделов соответствующей тематики.
2. Регистрация на форуме.
3. Создание темы.
Начальная цена 1 руб. за сообщение. Но всегда можно договориться. Заинтересованных просьба стучать в аську: 235-706-176, либо писать на мыло [email protected].
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