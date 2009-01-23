Контент для сайтов

Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть следующая работа:
1. модерирование заливаемых на сайт работ - от частушек и анекдотов до рефератов и дипломов.
2. добавление статей на сайты.
работа скорее постоянная - но в режиме - понемножку каждый день....))
ТРЕБОВАНИЕ:
1. ТОЛЬКО КИЕВЛЯНИН ИЛИ КИЕВЛЯНКА!!!!
2. Опыт работы с текстами - от 3х лет.
3. Навыки работы в админках сайтов.
4. Отсутствие отрицательных отзывов.
5. не студия.
По сути - ищем себе человека на постоянную подработку.
Оплата сдельно-постоянная-договорная))))
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