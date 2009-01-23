Контент для сайтов

Есть следующая работа:

1. модерирование заливаемых на сайт работ - от частушек и анекдотов до рефератов и дипломов.

2. добавление статей на сайты.

работа скорее постоянная - но в режиме - понемножку каждый день....))

ТРЕБОВАНИЕ:

1. ТОЛЬКО КИЕВЛЯНИН ИЛИ КИЕВЛЯНКА!!!!

2. Опыт работы с текстами - от 3х лет.

3. Навыки работы в админках сайтов.

4. Отсутствие отрицательных отзывов.

5. не студия.

По сути - ищем себе человека на постоянную подработку.

Оплата сдельно-постоянная-договорная))))