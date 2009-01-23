Контент для сайтов

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок558 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть следующая работа:

1. модерирование заливаемых на сайт работ - от частушек и анекдотов до рефератов и дипломов.

2. добавление статей на сайты.

работа скорее постоянная - но в режиме - понемножку каждый день....))

ТРЕБОВАНИЕ:

1. ТОЛЬКО КИЕВЛЯНИН ИЛИ КИЕВЛЯНКА!!!!

2. Опыт работы с текстами - от 3х лет.

3. Навыки работы в админках сайтов.

4. Отсутствие отрицательных отзывов.

5. не студия.

По сути - ищем себе человека на постоянную подработку.

Оплата сдельно-постоянная-договорная))))

15 лет назад
Marri_St
Мария 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
  • Похожие заказы

  • Наполнение рубрик сайта

    Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форумов

    Требуется отписать N-ное количество сообщений на различных форумах. Это будет часть рекламной кампании проводимой в данный момент. Собственно работа заключается в следующем: 1. Поиск в поисковике форумов. Поиск подразделов соответствующей тематики. 2. Регистрация на форуме. 3. Создание темы. Начальная ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составить список операционных систем

    $2

    Для архива программного обеспечения требуется составить список операционных систем, которые актуальны на сегодняшний день. Этот список используется при добавлении программы - указываются поддерживаемые ОС. Есть старый список: All Windows DOS DOS Linux/Unix Palm OS Pocket PC Symbian Windows 2000/XP Windows 95/98 Windows 95/98/2000/ME Windows 95/98/2000/NT Windows 95/98/ME Windows 95/98/NT Windows ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотипы автомобильных марок

    Доброго времени суток! Необходимо найти логотпы следующих марок автомобилей: Buick,Bentley, BYD, Chery, FAW Geely, Great, Wall, Hummer, IKCO, Infiniti, Isuzu, Jaguar, JeepKia, Lancia, Land, Rover,Lexus, Lincoln ,Maybach, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    $20

    Здравствуйте! Нужен рерайт на тему автокраны. 10 статей по 2к. от меня 14 ключевиков от вас уникальный текст по ним. за всё 20$.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнение сайта

    Есть сайт работающий на Joomla с каталогом товаров. Надо перекинуть информационные статьи из других сайтов на этот. При переносе необходимо некоторое изменение стиля, согласно стилю нашего сайта. Тематика статей - технические характеристики и описание оборудования. Объем статей - ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить сайт тур.агентсва

    $50

    Наполнить сайт 8skakuniv.ru. Есть инфа в ворде, кое-что копипастом с других сайтов(около 30 статей про страны). Наоплнение: каталог стран (порядка 80 стран с фото), и 10 статичных разделов по страницам. CMS Wordpres. Срок 1-2 дня. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад