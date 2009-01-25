Наполнение рубрик сайта

Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. Интересуют высокопосещаемые ресурсы. если есть предложения по добавлению рубрик, слушаю. Цена за один сайт 1р. Обязательно чтобы этого сайта небыло. Срок как можно быстрей. Я просто запарилась уже подбирать ресурсы :) Выслушаю все ваши предложения.