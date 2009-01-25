Наполнение рубрик сайта

Требуется отписать N-ное количество сообщений на различных форумах. Это будет часть рекламной кампании проводимой в данный момент. Собственно работа заключается в следующем: 1. Поиск в поисковике форумов. Поиск подразделов соответствующей тематики. 2. Регистрация на форуме. 3. Создание темы. Начальная ...
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Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. Интересуют высокопосещаемые ресурсы. если есть предложения по добавлению рубрик, слушаю. Цена за один сайт 1р. Обязательно чтобы этого сайта небыло. Срок как можно быстрей. Я просто запарилась уже подбирать ресурсы :) Выслушаю все ваши предложения.
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