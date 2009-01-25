Наполнение рубрик сайта

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки228 просмотров
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Не могла подобрать подходящую тему, поэтому написала сюда. Значит так. Вот сайт http://goldmax.info/ там видите рубрики досок, форумов, аукционы. Нужно в интернете находить сайты соответствующей тематики. Например, если форум женской рубрики, значит находить форумы женские. Интересуют высокопосещаемые ресурсы. если есть предложения по добавлению рубрик, слушаю. Цена за один сайт 1р. Обязательно чтобы этого сайта небыло. Срок как можно быстрей. Я просто запарилась уже подбирать ресурсы :) Выслушаю все ваши предложения.

15 лет назад
oleandr22
Ольга 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Pavkab
Павел 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Хороший оперативный исполнитель. Работа очень качественная, добросовестная. Молодец. буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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