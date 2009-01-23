Перенос информации с одного сайта на другой.

В общем задача, есть десяток сайтов с нужной мне инфорамцией... на каких-то две строчки, а каких-то двести страниц... Надо перенести эту информацию в мою Вики с форматированием по образцу. Бюджет четко не сформирован, потому отдам предпочтене тому, кто меньше попросит :))

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