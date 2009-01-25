Составление описаний и создание отзывов в каталоге

Для сайта-каталога саун нужно следующее:

1. для каждой сауны написать анонс и описание - 250 и 700 знаков соответственно

2. для каждой сауны написать 2-3 коротких отзыва на позитиве. Но чтобы не вызывало подозрения, что это не реальные отзывы.

Количество саун - 150.

Тексты должны быть уникальными.

Сейчас сауны имеют описание, но нужно полностью переписать придерживаясь содержимого (если бассейн не указан, то не нужно писать, какой он большой и замечательный. Без перегибов).

Повторюсь - описания джолжны быть уникальными!!!

адрес сайта-каталога www.100saun.ru

С предложениями пищите в личку. Задавайте вопросы, ответим.

Если сработаемся, можем привлечь еще к ряду проектов на постоянную основы