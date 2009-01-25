Наполнение интернет-магазина посуды

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок349 просмотров
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Необходимо вбить около 450 товаров в интернет-магазин посуды.

Функции:

1. Визуально сравнить (найти) фотку на существующем сайте с такой же новой фоткой для того, чтоб понять каково название сервиза

2. Ввести название, цену и прочие детали

3. Выбрать фото с компьютера

4. Копи-паст описания (будет повторяться)

5. Готово

Также надо будет составить ветку каталога - Серии, Категории, Подкатегории.

Мне необходим добросовестный контент-менеджер, с которым смогу сотрудничать на долгосрочной основе, т.к. время от времени (не постоянно) есть подобная работа.

Указывайте обязательно сроки и цену исполнения.

Спасибо!

15 лет назад
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
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