Наполнение интернет-магазина посуды

Необходимо вбить около 450 товаров в интернет-магазин посуды.

Функции:

1. Визуально сравнить (найти) фотку на существующем сайте с такой же новой фоткой для того, чтоб понять каково название сервиза

2. Ввести название, цену и прочие детали

3. Выбрать фото с компьютера

4. Копи-паст описания (будет повторяться)

5. Готово

Также надо будет составить ветку каталога - Серии, Категории, Подкатегории.

Мне необходим добросовестный контент-менеджер, с которым смогу сотрудничать на долгосрочной основе, т.к. время от времени (не постоянно) есть подобная работа.

Указывайте обязательно сроки и цену исполнения.

Спасибо!