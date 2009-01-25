Наполнение базы интернет магазина

Требуется зарегистрироваться на форумах клубов пользователей японских авто, оставить там несколько сообщений и разрекламировать там определенный товар...(форумов не более 20). Реклама идет как сообщение + ссылка если будет возможность. Хочется услышать цену за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо напонить базу интернет магазина (3000 позиций). Информацтия о товаре с сайтов схожей тематики + небольшие изменения. От вас: ответственность, грамотный русский язык, графич. программы на хорошем пользовательском уровне, усидчивость и оперативность.
PS: Если вы "сильно заняты", "у вас нет времени", "полно других проектов которые взял по случаю... " или "такая работа не для меня" - то не надо вводить в заблуждение своей готовностью "прямо сейчас приступить к работе...". Да кстати - тинейджерам работу не предлагаю.
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