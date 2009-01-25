Наполнение базы интернет магазина

Необходимо напонить базу интернет магазина (3000 позиций). Информацтия о товаре с сайтов схожей тематики + небольшие изменения. От вас: ответственность, грамотный русский язык, графич. программы на хорошем пользовательском уровне, усидчивость и оперативность.

PS: Если вы "сильно заняты", "у вас нет времени", "полно других проектов которые взял по случаю... " или "такая работа не для меня" - то не надо вводить в заблуждение своей готовностью "прямо сейчас приступить к работе...". Да кстати - тинейджерам работу не предлагаю.