Заполнение форума темами

Здравствуйте.

Есть форум,"все для веб-мастера"..

Надо заполнить его постами.То есть там ссылки на шаблоны для различных цмс..и т.д.

Этой информации полно на вазерах - можно капировать.

Говорите свои цены,приветствуется самая маленькая цена.

Говорите цену за 1 пост.