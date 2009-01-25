Наполнить сайты тематическим контентом

Здравствуйте. Есть форум,"все для веб-мастера".. Надо заполнить его постами.То есть там ссылки на шаблоны для различных цмс..и т.д. Этой информации полно на вазерах - можно капировать. Говорите свои цены,приветствуется самая маленькая цена. Говорите цену за 1 пост.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 20 сайтов различных тематик.
Требуется наполнить их тематическим контентом по ~500 страниц на каждый сайт. Без картинок.
Контент - Копипаст
Готов платить 5 центов за новость.
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