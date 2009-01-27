Наполнение форумов

Есть прайс в екселе. Требуется: 1.Разнести товары по их категориям (лазер к лазеру, лампу к лампам) если нет категории, прописать и поместить товар туда. 2.Разнести к каждому товару его доп.характеристики из его описания в прайсе. Каждому типу ...