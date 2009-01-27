Подобрать тест для определения типа темперамента

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Здравствуйте. Нужет тест как тут http://www.profosvita.org.ua/ru/determine/testing/1/index.html

После его прохождения указан источник. Нужно найти такой же, или этот, и предоставить мне версию, из которой я смогу сделать онлайн тест. Важно иметь методику определения результата.

15 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrew-ds
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Дмитрий сделал все быстро и качественно. Для меня главное результат, и он был получен. Рекомендую.
Доволен
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