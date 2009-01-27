Копи-паст новостей на сайт.

$50
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Нужно будет наполнить сайт новостями, просто копи-паст. Откуда брать новости дам.

Цена за новость 1 рубль.

15 лет назад
roflmao
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
jups
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1
14 дней
Как исполнитель ставит четкие задачи, четкие сроки и строго в них укладывается. Как заказчик очень требователен и контролирует качество выполняймой работы, оплата происходит моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
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