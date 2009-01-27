Наполнить описанием товаров инет магазин детский.

$250
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок221 просмотр
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Наполнить описанием товаров инет магазин детский.

Работает на вордпрессе, копипаст и картинки заносить по ТЗ.

За каждый найденный и занесенный товар товар 0,5 уе

Картинки искать качественные и без копирайтов.

Необходимо чтоб у вас был опыт работы с этим движком.

подробное тз исполнителю.

без предоплаты и тому подобного, оплата может быть поэтапной

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nuro4ka
Строка 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$1
5 дней