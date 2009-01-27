Наполнить описанием товаров инет магазин детский.

Работает на вордпрессе, копипаст и картинки заносить по ТЗ.

За каждый найденный и занесенный товар товар 0,5 уе

Картинки искать качественные и без копирайтов.

Необходимо чтоб у вас был опыт работы с этим движком.

подробное тз исполнителю.

без предоплаты и тому подобного, оплата может быть поэтапной