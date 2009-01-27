Наполнение интернет-магазина товаром

1. Подобрать название товара (название должно быть: достаточно кратко, но нести в себе всю необходимую информацию, а так-же быть наиболее удачным вариантом, для поисковых систем)

2. Изображение товара (изображение товара должно быть: хорошо качества, все одного размера 400 на 400, без водяных знаков (копирайта), приведённые к общему стилю)

3. Краткое описание товара (краткое описание должно нести в себе достаточное количество информации, должно быть легко читаемым и воспринимаемым)

4. Подробное описание товара (подробное описание должно нести максимум информации о товаре, но не содержать в себе тех данных, которые будет предоставлять характеристики товара)

5. Характеристики товара (характеристики товара должны быть все в одном стиле, максимальное количество характеристики для каждого наименования, то есть как можно больше данных)

Все это будет необходимо заносить в интернет-магазин на двигателе ShopCMS.

Ссылка на прайс лист тут: http://denco.ru/myshop/ (раздел: Расходные материалы)

Количество наименований: 2550 шт.

Прошу кандидатов сразу указывать цену за всю работу и сроки.