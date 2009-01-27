Наполнение интернет-магазина товаром

Есть прайс в екселе. Требуется: 1.Разнести товары по их категориям (лазер к лазеру, лампу к лампам) если нет категории, прописать и поместить товар туда. 2.Разнести к каждому товару его доп.характеристики из его описания в прайсе. Каждому типу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Подобрать название товара (название должно быть: достаточно кратко, но нести в себе всю необходимую информацию, а так-же быть наиболее удачным вариантом, для поисковых систем)
2. Изображение товара (изображение товара должно быть: хорошо качества, все одного размера 400 на 400, без водяных знаков (копирайта), приведённые к общему стилю)
3. Краткое описание товара (краткое описание должно нести в себе достаточное количество информации, должно быть легко читаемым и воспринимаемым)
4. Подробное описание товара (подробное описание должно нести максимум информации о товаре, но не содержать в себе тех данных, которые будет предоставлять характеристики товара)
5. Характеристики товара (характеристики товара должны быть все в одном стиле, максимальное количество характеристики для каждого наименования, то есть как можно больше данных)
Все это будет необходимо заносить в интернет-магазин на двигателе ShopCMS.
Ссылка на прайс лист тут: http://denco.ru/myshop/ (раздел: Расходные материалы)
Количество наименований: 2550 шт.
Прошу кандидатов сразу указывать цену за всю работу и сроки.
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