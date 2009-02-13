В сайте ресторана заполнить раздел меню

$50
Наполнение сайтовЗавершен29 заявок467 просмотров
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Нужно в готовом сайте ресторана под системой управления [SLAED CMS] заполнит раздел меню/

В приложение меню для ознакомление.

http://r-florencia.ru/

15 лет назад
karlos-sk
Саркисян 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 часа назад
15 лет назад
$25
2 дня
Профессионал своего дела Рекомендую. Правда работа по техническим причинам не было начета но она очень понятно объяснила кто и что мне нужно сделать. Я очень доволен Лерой . И все советую
Спасибо за приятное сотрудничество!