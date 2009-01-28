"Оживить" форум

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Всвязи с открытием нового форума (www.forum.gornicanevesty.ru) необходимо наполнить его сообщениями. Поэтому набираю группу (костяк форума) из двух-пяти человек. Форум на свадебную тематику, г. Самара. Будут рассматриваться предложения только от жителей г. Самара. В своих заявках пишите во сколько оцениваете данную услугу.

15 лет назад
mernata
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад