Заполнение форума по тематике Форекс, Экономика.

Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия. Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы. Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы. Оплата будет производиться за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в заполнении форума по тематике форекса и экономике. Предпочтение новичкам фриланса, которым нужно собирать портфолио.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 исполнителейЗавершен15 лет назад
Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом. Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Создать оформить наполнить с моими пожеланиямиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимы описания детских товаров. по списку артикулов. Описания по шаблону который в архиве, в хтмл тегах. Картинки переделывать вставлять в рамку, исходника рамки нету) делать из того что в примере. На один артикул идет несколько цветов, поэтому в ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Найти сайты коттеджных поселков на которых есть видеоролики, составить базу данных с колонками: Сайт | Страница с роликом | Длительность фильма | Название поселка | контакты: e-mail, телефон Нужно 30-40 поселков Пример: http://www.atlasdom.ru/kinofilm.html Предложение по ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Нужно скопировать каталог с описаниями, ценами и картинками с сайта idoor.ru на сайт rosdveri.ru Заливать через самописную админку где-то 600 единиц товара.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Всвязи с открытием нового форума (www.forum.gornicanevesty.ru) необходимо наполнить его сообщениями. Поэтому набираю группу (костяк форума) из двух-пяти человек. Форум на свадебную тематику, г. Самара. Будут рассматриваться предложения только от жителей г. Самара. В ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
На постоянной основе ищем постеров. 5 центов за комментарий. На английском языке стоимость больше. Тестовое задание - 10 комментариев - не оплачиваются. Даются ОДНОМУ из исполнителей. Это не конкурс. Ищутся участники имеющие подобный опыт.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно найти пару сайтов с определенной тематикой в интернете. Предоставлю что то вроде ТЗ, где будет конкретное описание сайтов, которые нам нужны Оплата 1$ за сайтНаполнение сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
1. Подобрать название товара (название должно быть: достаточно кратко, но нести в себе всю необходимую информацию, а так-же быть наиболее удачным вариантом, для поисковых систем) 2. Изображение товара (изображение товара должно быть: хорошо качества, все одного ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад