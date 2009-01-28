Описания детских товаров для инет магазина

Необходимы описания детских товаров. по списку артикулов.

Описания по шаблону который в архиве, в хтмл тегах.

Картинки переделывать вставлять в рамку, исходника рамки нету) делать из того что в примере.

На один артикул идет несколько цветов, поэтому в архиве много картинок, обратите внимание на название картинок.

Оно состоит из артикула, размера фотки "b" "c" "sm" и номера фотки в артикуле.

Одна основная первая картинка имеет 3 размера доп цвета по 2 размера.

Кто всё это понял, и понимает для чего это делается.

И сможет также повторить за 1у.е артикул с 5-6 разными цветами.

Т.е вот этот архив с названием артикула = 1у.е.

Предоплаты нет, все артикула проверяются.

Кто ни чего не понял не пишите ответ.