Составить базу видеороликов

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок285 просмотров
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Найти сайты коттеджных поселков на которых есть видеоролики, составить базу данных с колонками:

Сайт | Страница с роликом | Длительность фильма | Название поселка | контакты: e-mail, телефон

Нужно 30-40 поселков

Пример:

http://www.atlasdom.ru/kinofilm.html

Предложение по цене выкладывайте здесь!"

15 лет назад
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
merzbow
Antaim Maris 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Задание выполнено хорошо! Спасибо!
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